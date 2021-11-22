المفوضية العليا للانتخابات تسجل مرشحين جدد للرئاسة

طرابلس 22 نوفمبر 2021 (وال) سجلت مقرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مرشحين جدد للانتخابات الرئاسية، بلغ (61) مرشحاً.

وتجدر الإشارة إلى أن قبول الملفات يُعد قبولاً مبدئياً، وسوف تحيل المفوضية ملفات المتقدمين للترشح إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، وذلك عملاً بالقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة، للفصل في مدى مطابقة بياناتهم للشروط المحددة في القانون.

وعقب ذلك سوف تعلن المفوضية عن القوائم الأولية بوسائل الإعلام وموقعها الرسمي.

كما أعلنت المفوضية الوطنية ، عن عقد مؤتمر صحفي اليوم، بخصوص انتهاء مرحلة قبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة وآخر مستجدات توزيع بطاقة الناخب . (وال ـ طرابلس) ف م / ك و

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