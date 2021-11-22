الدبيبة يتجاهل القوانين ويستغل ثغراتها للتقدم للانتخابات الرئاسية

اذا حسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، أمر ترشحه للانتخابات الرئاسية وقدم أوراقه الرسمية للترشح قبل انتهاء المدة المحددة بيوم واحد بالرغم من الرفض المحيط به من قبل بعض الجهات والشخصيات السياسية الفاعلة لعدم تقيده بالمادة 12 من قانون انتخاب الرئيس التي تمنع الترشح لمن لم يتوقف عن عمله العام قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات.

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