العبيدي لقناتنا يؤكد على عدم أحقية ترشح أي من ممثلين السلطة التنفيذية للترشح للانتخابات

جدد عضو ملتقى الحوار السياسي ابوبكر العبيدي لقناتنا التأكيد على عدم احقية مشاركة أي من ممثلين السلطة التنفيذية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق تعهدهم خلال ملتقى الحوار السياسي.

وأشار العبيدي، في تصريحات خاصة بقناتنا، إلى أن دخول أي من الشخصيات المتمثلة في رئيس حكومة تسيير الاعمال عبد الحميد الدبيبة ومستشاريه إلى الانتخابات يعتبر عرقلة للانتخابات، مطالبا أن يعلوا مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية وأن يلتزموا بتعهداتهم، مؤكدا أن اغلب أعضاء ملتقى الحوار السياسي يرفضون ترشح الدبيبة للانتخابات.

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