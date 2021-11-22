“الرقابة الإدارية” طرابلس تكشف المخالفات المالية والإدارية في المنافذ البرية والبحرية والجوية لعام 2020م

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية طرابلس تقريرها بشأن أداء بعض القطاعات الحكومية عن العام الماضي 2020م، والذي يكشف بعض المخالفات المالية والإدارية في المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأوضحت الهيئة في تقريرها، أن المخالفات بمنفذ رأس اجدير الحدودي، تضمنت انتشار ظاهرة تزوير الشهادات الصحية لخلو فيروس كورونا من قبل المسافرين، وتقصير وحدة المرور بالمنفذ في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات التونسية الداخلة للأراضي الليبية، برغم تهالكها وعدم صلاحيتها للسير، وتحميلها بخزانات وقود كبيرة؛ مما يساهم في حدوث كوارث، وتعريض سلامة المواطنين للخطر.

وأشارت الهيئة، إلى عدم قيام مديرية أمن المنفذ بمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قيام مجموعة تابعة للقوة المساندة، بجباية مبلغ (30 د.ل) ثلاثين دينارًا ليبيًا عن كل سيارة تونسية تدخل الأراضي الليبية، وغياب التجهيزات اللازمة بصفة عامة لمواجهة جائحة (كورونا) بالمنفذ، وعدم وجود وسائل الوقاية اللازمة.

ولفتت الهيئة، إلى الغياب التام لشركة الخدمات والنظافة بالمنفذ؛ مما تسبب في انتشار القمامة داخل الطرقات العامة، والممرات، وعدم توفر خدمات المياه والصرف الصحي بالمنفذ، وعدم وجود مركز للحرس البلدي بالمنفذ؛ مما ترتب عليه كثرة المباني والمحال التجارية والأكشاك بين الطرقات دون تراخيص.

وشملت المخالفات، عدم قيام شركة الكهرباء بإصلاح إنارة الطريق الرابط في بين مدخلي تونس وليبيا، وعدم توفر سيارات الإطفاء اللازمة لحفظ سلامة المواطنين بالمنفذ، واقتصار العمل على سيارة واحدة تابعة لهيئة السلامة الوطنية، وتهاون مركز الجمارك بالمنفذ في اتخاذ الإجراءات القانونية الدورية حيال قيام السيارات باستبدال الخزانات بأخرى لغرض تهريب الوقود.

وأكدت الهيئة، عدم الاستقرار الإداري بالإدارة العليا لمصلحة الجمارك، وضعف المخصصات المالية المطلوبة في الميزانية، وقلة الإمكانات المادية لمواجهة العمل اليومي، وانعدام التجهيزات والمستلزمات الخاصة لمواجهة جائحة (كورونا)، مما أثر على سير العمل مع قدم وتهالك الأثاث المكتبي بمركز الجمارك بالمنفذ.

وبينت الهيئة في التقرير، معاناة مصرف الصحاري، وكالة رأس أجدير، بسبب النقص في السيولة النقدية، وتدني مستوى الأداء الخاص بالخدمات البريدية (بريد ليبيا، هاتف ليبيا، شركة البنية)، وقلة العناصر الفنية المنتسبة لمكاتب الشركات العاملة بالمنفذ، وانعدام التجهيزات والمستلزمات الخاصة بالتشغيل والصيانة لهذه الشركات.

ونبهت الهيئة، إلى التسيب الإداري، وقلة الإمكانات، وعدم وجود مقار، وتقديم خدمات، لشركات البريد العاملة بالمنفذ.

وتطرق تقرير الهيئة إلى مخالفات مركز جمرك ميناء طرابلس البحري، التي تضمنت، عدم وجود هيكل تنظيمي بالمركز يحدد اختصاصات الأقسام والإدارات، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.

وشملت المخالفات، عدم التقيد بالملاك الوظيفي للمركز؛ مما ترتب عليه الزيادة في عدد الموظفين بالنسبة لحجم وطبيعة العمل المناط بالمركز، وعدم إحالة نسخة من محاضر اجتماعاته وصور من مراسلاته التي ترتب التزامات مالية، أو تغيير في الصلاحيات والمراكز القانونية إلى هيئة الرقابة الإدارية بالميناء، بالمخالفة لأحكام المادة (50) من قانون رقم (20) لسنة 2019م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديله.

وأشار التقرير إلى ضعف أعمال لجنة البيوع الجمركي المختصة ببيع البضائع التي تجاوزت المدة القانونية (60) يوماً في ساحات التخزين، مع عدم تقديم المستندات المتعلقة بإجراءات خروجها بالمخالفة لأحكام المادة (98) من القانون رقم (10) لسنة 2010م بشأن الجمارك، وتأخر لجنة الإتلاف الجمركي في اتخاذ إجراءات إتلاف البضائع المحالة لإتلافها.

وفيما يخص المنطقة الحرة مصراته، كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية، عدم صيانة المخازن الخاصة بتخزين البضائع والسلع المحجوزة من قبل مصلحة الجوازات، وعدم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال السرقات، مما أدى إلى تكرارها.

وانتقد التقرير، عدم إلزام الموظفين بإتباع الطرق الوقائية للحماية من فيروس (كورونا)، وعدم الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، مما نتج عنه إصابات العاملين بالمناولة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2000م، بشأن تجارة العبور والمناطق الحرة.

وحول المخالفات في مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، استنكر التقرير منح الإفراج المؤقت للبضائع الموردة دون توفر الشروط اللازمة لمنح الإفراج، مما أثر على تدفق السلع غير الصالحة للاستهلاك.

ولفت إلى النقص الشديد في الكادر الوظيفي المتخصص في مجال التحاليل، وسحب العينات؛ مما أدى إلى تراكم العمل بالمنفذ.

وأشار التقرير، إلى المخالفات في مديرية أمن المنطقة الحرة مصراته، حيث تضمنت، عدم حصر الأجهزة الأمنية الموجودة بالمنفذ، وعدم اتخاذ الإجراءات الرادعة من قبل المديرية، حيال حالات الاختراق في البوابات الرئيسية، وعدم سيطرتها على دخول السيارات المعتمة وبدون لوحات معدنية.

وشملت المخالفات بمركز جمرك ميناء مصراته البحري، تفشي ظاهرة التسيب الإداري، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

كما تضمنت، تكدس السلع والبضائع الموردة التي انتهت مدتها القانونية، لمصادرتها أو إعدامها، بالمخالفة لأحكام المادة (98) من القانون رقم (10) لسنة 2010م بشأن الجمارك، واستمرار استيراد السيارات المستعملة والتي تجاوز تاريخ صنعها عشر سنوات، بالمخالفة لأحكام المادة (17) من قرار وزارة الاقتصاد والصناعة رقم (188) لسنة 2012م؛ بشأن ضوابط استيراد السيارات المستعملة.

وأضاف التقرير، الاكتفاء بمنح الإفراج المؤقت لشحنات الحيوانات الموردة عبر المنفذ؛ بسبب عدم إنشاء وحدة حجز بيطرية داخل الميناء، وعدم التزام العاملين بإتباع الطرق الوقـائية للحمايـة من فـيـروس (كورونا).

وعن المخالفات بميناء الخمس البحري، أشارت تقرير الهيئة إلى تكدس البضائع المتجاوزة المدة القانونية للتخزين، وعدم إخراجها من الميناء من قبل لجنة البيوع المركزية؛ مما أثر سلباً على عملية المناولة، والقدرة والاستيعابية لساحات التخزين.

ولفت إلى عدم إصلاح الأضواء الملاحية الخاصة بقناة الدخول والخروج للميناء؛ لتمكين دخول وخروج السفن ليلاً، وعدم وضع حل جذري لسوق السيارات الموجود بساحة موقف السيارات الخاصة بالشركة الليبية للموانئ؛ مما تسبب في ازدحام واضح أمام البوابة الرئيسية للميناء.

وبيّن التقرير، عدم وجود مخازن مغطاة لتخزين البضائع بالميناء، وافتقاره للأبنية لاستيعاب الأجهزة الرقابية، والأمنية، والضبطية العاملة به، مبينًا عدم قيام مصلحة الموانئ بإلزام الشركة الليبية للموانئ بتوقيع عقد تشغيل ميناء الخمس البحري، وتسديد الديون المتراكمة عليه، وعدم وجود حظائر للحجر البيطري داخل الميناء.

وفيما يخص المخالفات بمطار مصراتة الدولي، أوضح التقرير، عدم وجود ملاك وظيفي معتمد واللوائح التنظيمية بالمطار، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.

وذكر التقرير، عدم معالجة ظاهرة التسيب الإداري، وعدم التزام بعض الموظفين والعاملين بمواعيد العمل الرسمي، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية، وعدم تركيب منظومة كاميرات مراقبة للمطار بالكامل.

وأشار إلى عدم تعيين عناصر نسائية للعمل في مجال التفتيش الأمني للنساء، للتعامل مع النساء المسافرات، وغياب التنسيق بين الجهات الإدارية والوحدات الأمنية، أدى إلى تداخل وتضارب الاختصاصات، وإرباك سير العمل.

ولفت إلى عدم توفر محطة وقود خاصة بالمطار، لتزويد المركبات والآليات بالوقود اللازم للمساهمة في حفظ الأمن والسلامة داخل المطار، وتقصير مصلحة الطيران المدني في القيام بواجبها من حيث رصد المخالفات المرتكبة من شركات النقل الجوي العاملة بالمطار، وتغريمها وفقاً لأحكام قانون الطيران المدني رقم (06) لسنة 2005م.

وبين التقرير عدم وجود تفويضات مالية تتعلق بالمصروفات الضرورية لعمل المطار، ووجود نقص في الكادر الوظيفي بالمطار في الجانب الإداري والفني وخاصة في تخصص الكهرباء والاتصالات، بالإضافة إلى التأخر في صرف الميزانيات المتعلقة بتنفيذ المشاريع بالمطار، عدم الالتزام بالزي الرسمي الخاص بالأفراد العاملين بالأجهزة الأمنية داخل المطار.

ونبه التقرير، إلى غياب التنسيق بين إدارة المطار والأجهزة الأمنية العاملة به، وعدم تعاون مدير أمن منفذ المطار، ورئيس مركز الجمرك، وامتناعهما عن تقديم أي معلومات وبيانات لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، بالمخالفة لأحكام المادة (52) من القانون (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

وأضاف التقرير، عدم وجود علاوة الخطر والتأمين الصحي للعاملين في التخصصات الفنية، وضعف التنسيق بين الإدارات والأقسام في تجهيز الطائرات قبل إقلاعها، وعدم التزام شركتي (الليبية والإفريقية) بالطيران في المواعيد المحددة لسفر الركاب، وإهمالها في إبلاغ المسافرين بإلغاء الرحلات.

وانتقد التقرير عدم الاهتمام بترتيب المفقودات، وتنظيمها، والمحافظة عليها إلى حين تسليمها لأصحابها، وعدم التزام بعض رجال الأمن في بوابة الدخول بآداب استقبال الموظفين والعاملين بالمطار، بعرقلتهم واستفزازهم.

ويرى التقرير، أن عدم وجود تنسيق بين مكتب منح تصاريح الدخول للمطار للجانب الجوي وإدارة المطار من مديرية أمن المنفذ بالمطار، تسبب في تأخير وتعطيل إجراءات العاملين بالمطار، والمترددين عليه لغرض إتمام معاملاتهم مع شركات المطار.

وكشف عدم استخدام أفراد مركز الجمارك بالمطار لأجهزة التفتيش الآلي، مع عدم وجودهم بالبوابة الرئيسية في بعض الأحيان عند خروج البضائع، وعدم التزامهم بساعات الدوام الرسمي، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.

واستنكر عدم التزام أفراد مديرية الأمن بالمطار، بساعات الدوام الرسمي من حيث الحضور والانصراف، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية، وعدم وجود التنسيق وبسط نفوذ الدولة بقوة القانون في الإجراءات الأمنية من قبل رؤساء الأقسام، مما سبّبَ الفوضى، وتهريب العملة، والوساطة والمحسوبية.

وأكد التقرير، افتقار المطار لساحة وقوف السيارات، وعدم متابعة رجال الشرطة لحركة السير بالصورة المطلوبة، وعدم التزام بعض الجهات الأمنية العاملة بالمطار بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة المطار، وتهالك وتصدع مقر هيئة السلامة الوطنية بالمطار، وبعده عن المهبط، بالمخالفة لمعايير السلامة الوطنية.

وأشار إلى عدم توفير التصريحات الخاصة بسيارات أفراد هيئة السلامة الوطنية وافتقار قسم السلامة الوطنية، لخزانات تزويد سيارات الإطفاء بالوقود اللازم، وعدم توفر سيارات خدمية للقسم داخل المطار.

ولفت إلى تهالك وعدم صلاحية برج المراقبة الجوية بالمطار، وتعطل أجهزته الملاحية وعدم توفر احتياجاته اللازمة كالهاتف الساخن للمطافئ، وجرس الإنذار، بالمخالفة لمعايير ونظم وقواعد السلامة الوطنية.

ونوه إلى عدم تناسب رئيس برج المراقبة وظيفته المكلف بها، لعدم كفاءته لتسيير مهامه، مع عدم احتفاظه بختم خاص، وأرشيف لإدارته، واقتصار العمل على المعاملات الشفوية.

ونص التقرير على التسيب الإداري، وعدم التقيد بساعات الدوام الرسمي من قبل بعض أفراد رقابة الجوازات بالمطار، وعدم الالتزام بالزي الرسمي الخاص، لعدم توفيره من قبل الجهة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.

وتطرق إلى عدم توفير مقر لمكتب رقابة الجوازات، والنقص في الأدوات المكتبية والقرطاسية اللازمة لإتمام الإجراءات لسير العمل المطلوب، وعدم توفر مقر ملائم لمكتب الرقابة الصحية بالمطار، وعدم توفر مكان مخصص للكشف والإيواء المؤقت للمصابين.

وكشف التقرير، عدم توفير المعدات الخاصة بالسلامة المهنية لحماية الطاقم الوظيفي بالمطار، وعدم توفير ما يلزم من معدات التعقيم الخاصة بالمطار والطائرات، وآليات المناولة قبل الرحلة وبعدها، وفقاً للمواصفات المعمول بها دولياً.

وبين عدم توفر عدد من الأطقم الطبية والطبية المساعدة، وسيارات الإسعاف عند كل رحلة، وعدم تدريب وتأهيل جميع العناصر العاملة بالمطار وفق آلية صحية في التعامل مع المسافرين.

ولفت إلى عدم وجود مقر مخصص لمكتب الحجر البيطري، ولا حظيرة بالمطار، لمراقبة الشحنات الواردة والصادرة من الحيوانات والطيور بأنواعها، وقلة عدد الموظفين بوحدة الحجر البيطري، وقلة الإمكانات بوجه عام.

وشدد على عدم وجود منظومة إنذار مبكر، وإطفاء ذاتي داخل صالة المطار، وعدم وجود أجهزة اتصال لا سلكي، وهواتف مربوطة مع الجهات الأمنية وهيئة السلامة الوطنية؛ مما تسبب في عدم سرعة اتخاذ الإجراءات حيال إخماد النيران التي حدثت في المطار.

وأشار إلى نقص الملابس الخاصة لعناصر الإطفاء، وعدم وجود مصادر لتزويد سيارات الإطفاء بالمياه بالقرب من المطار، وعدم توفر أسطوانات الإطفاء، اليدوية داخل المطار، وانتهاء صلاحية الموجود منها، وتوقف مشاريع صيانة للمهبط وبرج المراقبة.

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