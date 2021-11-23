هيئة الرقابة الإدارية: منفذ راس اجدير يعاني من تسيب إداري كبير

ليبيا – أصدرت هيئة الرقابة الإدارية تقريرها السنوي المتضمن ملاحظات عديدة تم تسجيلها بشأن الأداء العام في المنافذ البرية والبحرية والجوية خلال العام 2020.

ووفقا لما ورد في التقرير واطلعت عليه صحيفة المرصد تم تسجيل تزوير شهادات صحية للخلو من وباء كورونا بمنفذ راس أجدير الحدودي وتقصير في جباية رسوم الدخول المفروضة على سيارات تونسية وما يتعلق بالخدمات وإجراءات النظافة في المنفذ وتسيب إداري كبير.

وبالانتقال للأداء في مركز جمرك ميناء طرابلس البحري بين التقرير غياب التنسيق بين إدارات المركز وأقسامه فيما يتعلق بالاختصاصات بالإضافة إلى تعيين عدد كبير من الموظفين من دون الحاجة لخدماتهم وفي ظل عدم وجود فرص عمل شاغرة فيما تتأخر اللجان الجمركية في إتلاف البضائع المحالة لهذا الغرض.

وتطرق التقرير لوجود تسيب إداري كبير في مركز جمرك ميناء مصراتة البحري وتكدس سلع وبضائع منتهية الصلاحية وعدم صيانة الإنارة الملاحية في قناتي الدخول والخروج في الميناء فضلا عن الزحام الشديد على خلفية وجود سوق للعربات أمام المركز.

وفي مطار مصراتة الدولي تم ملاحظة عدم التزام العاملين بمواعيد الدوام الرسمي ونقص بالملاكات الوظيفية وتداخل اختصاصات الإداريين والأمنيين وتهالك وتصدع مقر هيئة السلامة الوطنية وبعده عن المهبط بالإضافة لغياب تدريب العامين على الإجراءات الصحية للسفر وتوقف مشاريع صيانة المهبط وبرج المراقبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية