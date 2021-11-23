بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الأجواء غائمة على اغلب مناطق الشمال قد يتخللها أمطار خفيفة على بعض المناطق.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

•حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

•الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الخميس إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20- 25) مْ على أغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

• الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم ويوم الخميس قد تسبب في إثارة الأتربة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21 – 26) مْ، ولا تتجاوز (19) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.

•الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25-28) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

•الرياح: جنوبية شرقية خفيفة السرعة .

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26- 29) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (18:02)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:45)