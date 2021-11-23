مصدر يكشف لـ”218″ عن طرح مبادرة بديلة حال فشل الانتخابات الرئاسية

أفاد مصدر لـ”218″ أن هناك مبادرة طرحت من قبل جهات عدة بخصوص ما إذا فشلت عملية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر يوم الـ24 من ديسمبر.

وجاء في التفاصيل أنه في حال لم تُجر الانتخابات؛ سيجتمع مجلس النواب ويُعلن الأعضاء تشكيل حكومة جديدة تُشرف فوراً على إجراء الانتخابات البرلمانية فقط.

وبيّن المصدر أن طارحي المبادرات قدموها باعتبارها “خطة بديلة”، مع طرح اسم وزير الداخلية السابق فتحي بشاغا لتولي الحكومة، مع وجود تنسيق داخلي مع بعض الكتائب المسلحة داخل العاصمة طرابلس؛ لتعزيز تنفيذ الخطة المقترحة.

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