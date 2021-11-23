السايح: فترة الطعن في ملفات المرشحين 12 يوما قبل إصدار قرار نهائي

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الثلاثاء، أن عدد المرشحين في الانتخابات الرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل بلغ 98 مرشحا، مشيرا إلى تفاصيل المرحلة المقبلة وصولا إلى يوم الاقتراع.

وقال السايح خلال مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة طرابلس: “إنه تمت إحالة جميع أوراق المرشحين وعددهم 98 إلى النائب العام والمباحث الجنائية ومصلحة الجوازات والجنسية للتأكد من انطباق الشروط الواردة في قانون الانتخابات عليهم، وبمجرد الانتهاء من هذا الإجراء، ستعمل المفوضية على إصدار القائمة الأولية للمرشحين، بما يتيح المجال للطعن فيما ورد فيها من مرشحين أو مرشحات”.

وأضاف “فترة الطعن في ملفات المرشحين تبلغ 12 يوما، قبل إصدار قرار نهائي، وبعد ذلك سيتضح مَن قُبل ترشحه ومَن رفض، وبعد ذلك ستصدر القائمة النهائية للمرشحين، لتنطلق بعد ذلك حملات الدعاية الانتخابية، ثم يوم الصمت الانتخابي فيوم الانتخابات في 24 ديسمبر”.

وتابع “مفوضية الانتخابات لم تكن تتوقع هذا العدد الكبير من المرشحين، ومع ذلك فهي صورة إيجابية تعكس رغبة الليبيين في المشاركة بهذا الاستحقاق الانتخابي التاريخي، ومن حق كل الليبيين ممن تنطبق عليهم الشروط أن يترشحوا للانتخابات، فالمفوضية لن تنتقص من أي مرشح يقدم طلبه”.

واستطرد “الأعداد الكبيرة من المرشحين دفعت إلى تأجيل إصدار القوائم الأولية الخاصة بالانتخابات، متوقعا أن تنشر القوائم الأولية الأربعاء والخميس”.