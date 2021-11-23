الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لانتخابات ديسمبر وضمان قبول نتائجها

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي موسي الكوني، اليوم الثلاثاء، مع مفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي “أوليفر فارييلي”، أوجه التعاون والشراكة الليبية الأوروبية، خلال اجتماع عقد بمقر الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على موقع “فيسبوك”، بأن الكوني استعرض أمام مسؤولي الاتحاد الأوروبي، الاستراتيجية الليبية لمعالجة ملف المرتزقة والقوات الاجنبية والمقاتلين الأجانب وسحبهم من الأراضي الليبية، مؤكداً دعم الاتحاد لسير العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها.

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أن المحادثات تناولت الملفات ذات الأهمية الخاصة فيما يتعلق بالشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، في مجالات التنمية المكانية بالجنوب الليبي، بالإضافة إلى متابعة ملفات مكافحة الهجرة غير القانونية والجرائم العابرة للحدود والإرهاب.

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