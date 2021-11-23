استخراج 3 جثث مجهولة من إحدى المقابر بمدينة ترهونة

استخرجت إحدى الفرق بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين ثلاثة جثت مجهولة الهوية من مقبرة جماعية بترهونة، وبالتحديد من موقع القابينة بطريق العبدلي، عقب اكتشافها أمس الاثنين.

في السياق ذاته ذكرت الهيئة، بأنه تم مطابقة 17 عشر عينة من ملفات أهالي المفقودين منها 7 ملفات من مقابر ترهونة، و 10 أخرى من بلاغات مفقودي عام 2011.

وأشارت الهيئة إلى البدء بالعمل على عينات العظام للجثث المستخرجة سابقا من مقابر جماعية وفردية لسنة 2011 لعدد من المفقودين، منها 2 من منطقة الجوش، و 2 من بن جواد، و 3 من مصراتة، وعينة واحدة من كل من سوق الخميس وبشر وطبرق.

وأعلنت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، بأن إجمالي الحالات التي تمت مطابقتها بمختبرات الهيئة وصل إلى عدد 102 عملية مطابقة.

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