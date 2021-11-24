الأمم المتحدة تقبل استقالة “يان كوبيتش” وتدرس تعيين مبعوث آخر

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان دوجاريك”، اليوم الثلاثاء، قبول استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا “يان كوبيتش” عقب الكشف عن استقالته مساء الثلاثاء.

ونقل موقع الأمم المتحدة عن “دوجاريك” قوله: إن “كوبيتش”سيدلي بإحاطته حول الأوضاع في ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي، غداً الأربعاء، دون الإفصاح عن تفاصيل الاستقالة.

إلى ذلك، تحدث دبلوماسيون لوكالة “رويترز” عن مقترح تعدّه الأمم المتحدة بشكل غير رسمي، بشأن تعيين الدبلوماسي البريطاني “نيكولاس كاي”، خلفاً لـ”كوبيتش”، في انتظار موافقة مجلس الأمن على تعيينه مبعوثاً جديداً إلى ليبيا.

وبرز اسم “نيكولاس كاي” أول مرة في الملف الليبي، في ديسمبر 2016، خلال تصريح لسفير ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة إبراهيم دباشي، كشف فيها عن مساعٍ بريطانية في الأمم المتحدة لتعيين “كاي” بديلاً للمبعوث الأممي الأسبق “مارتن كوبلر”، بعد فشل الأخير في التعاون مع المشير خليفة حفتر آنذاك.

وولد الدبلوماسي البريطاني “نيكولاس كاي” عام 1958، وعمل مع المخابرات البريطانية (MI6) في إسبانيا وكوبا والبرازيل وقبرص والبيرو والسعودية، وشغل منصب المنسق الإقليمي للمملكة المتحدة في جنوب أفغانستان وترأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في الصومال، وعمل سفيراً لبلاده في الكونغو الديمقراطية في الفترة 2007-2010، ثم عيّن سفيراً في الخرطوم في الفترة 2010-2012.

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