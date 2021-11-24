برلمانيون يدعون لانعقاد جلسة طارئة الخميس المقبل

دعا أعضاءٌ بمجلس النواب، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، إلى عقد جلسة استثنائية طارئة الخميس غداً الخميس، لـ”إنقاذ العملية الانتخابية وتصحيح الانحراف القائم في تنفيذ القوانين الانتخابية”.

وأصدر النواب بياناً أكد وجود تجاوز خطير قائم به بعض من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مثَّل انقلاباً على قانون انتخاب رئيس الدولة وثوابت ونظام المجلس الداخلي، حسب نص البيان.

وأشار بيان أعضاء مجلس النواب الصادر في مدينة بنغازي، إلى انحرافٍ كبير في عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأكد وجود مخالفات صريحة لنصوص وفلسفة القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب.

يشار إلى أن الأيام الماضية، شهدت ترشح شخصيات قيادية لسباق الرئاسة بالمخالفة للمادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية الصادر عن مجلس النواب، بينهم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة.

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