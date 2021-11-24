“صنع الله” يبحث مع مؤسسة النفط التركية العودة لاستكمال المشروعات

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع نائب رئيس الاستكشاف لمؤسسة النفط التركية مهمت الكلان؛ إمكانية عودة الشركة التركية للعمل في المنطقة الاستكشافية 147 بحوض مرزق، والاستثمار في تطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة.

وأكد “صنع الله”، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة في طرابلس بحضور رئيس المشروعات الدولية وتطوير الأعمال التركي كاجري سيرن، وسكرتير السفارة التركية في ليبيا أولهم أوكتيم؛ أن المؤسسة تعمل على توسيع علاقاتها ومشروعاتها مع الشركات العالمية الكبرى في مجال الاستكشاف والإنتاج.

وأشار “صنع الله”، في الوقت ذاته، إلى تركيز المؤسسة على تنفيذ استراتيجيتها في استخدام الطاقات النظيفة للتوليد في المناطق النفطية.

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