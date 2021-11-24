مصدر لـ”218″: استقالة “كوبيتش” جاءت نتيجة تدخله في الشأن الداخلي الليبي

قال مصدر من ملتقى الحوار السياسي، لـ”218 نيوز”، إن استبدال “كوبيتش” جاء برغبة أمريكية قُوبلت في السابق برفض روسي، وإن الأمين العام للأمم المتحدة غير راضٍ عن أداء المبعوث الأممي، وتم استبعاده على هذا الأساس من مؤتمر باريس، حيث لم يُشارك بصياغة البيان الختامي بتعليمات مباشرة من أنطونيو غوتيريش.

وذكر المصدر أن تدخل “كوبيتش” في الشأن الداخلي الليبي وتصريحاته بأن من لديه اعتراض على بعض المترشحين عليه اللجوء إلى القضاء؛ هي ما سرّع بالاستقالة، موضحاً أن التعليمات صدرت إلى “كوبيتش” من مقر الأمم المتحدة بوجوب الاستقالة.

ولن تمنع استقالة “كوبيتش” من إدلائه يإحاطته الأخيرة باسم البعثة الأممية، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأمن، حيث نقل موقع الأمم المتحدة عن الناطق باسم المنظمة ستيفان دوجاريك قوله إن “كوبيتش” سيُدلي بإحاطته حول الأوضاع في ليبيا.

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