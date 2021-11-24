المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تستبعد 25 مرشحاً للرئاسة وتقبل 73 مرشحاً ضمن القائمة الأولية

أصدرت مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء، القرار رقم (79) بشأن استبعاد (25) مترشحاً لا تنطبق عليهم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية .من اصل 98 مرشحا رئاسياً.

واوضحت المفوضية أن ذلك بحسب ما جاء في ردود كل من النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، استنادا إلى مواد القانون رقم (1) لسنة 2021م، بشأن انتخاب رئيس الدولة.

وبينت ردود الجهات المختصة المواد التي تعارضت مع بيانات المترشحين قرين كل اسم.

وأصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم (80) بشأن اعتماد القائمة الأولية لمترشحي للانتخابات الرئاسية، وتضمنت عدد (73) مترشحاً.

ونوهت المفوضية إلى ذوي المصلحة بأن فترة الطعون كما بينت المادة (48) من القانون رقم (1) بشأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته، تشير إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية يكون خلال المدة القانونية المحددة.

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