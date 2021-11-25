السباعي: بعد استبعاد سيف الإسلام.. مندوب روسيا بمجلس الأمن يدعو لتأجيل الانتخابات

قال علي السباعي، عضو مجلس النواب، وأحد دعاة الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، في تعليقه على قرار استبعاد المرشح لرئاسة البلاد سيف الإسلام القذافي، «إن مندوب روسيا بمجلس الأمن الان يدعو إلى تأجيل الانتخابات».

وقال «السباعي»، في منشور على فيسبوك، «بعد الحديث عن استبعاد سيف القذافي عن الترشح للرئاسة، مندوب روسيا بمجلس الأمن الان يدعو الى تأجيل الانتخابات. واضح الموضوع “أليس كذلك؟”، قلت من قبل ان ترشح سيف المدعوم من روسيا سيربك الأطراف الغربية، الوضع يتجه للفوضى، اللهم سلم واجعل العاقبة خيرا».

وأعلنت قناة الجزيرة القطرية الساعة الرابعة من عصر اليوم فى نبأ عاجل بأنه تم استبعاد المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين للرئاسة، فى توقيت أعلنت فيه رسميا المفوضية الوطنية للانتخابات قائمة المستبعدين فى تمام الثامنة مساءا.

ومن خلال تغريدة قناة الجزيرة وإعلان المفوضية يظهر هناك فرق ثلاثة ساعات ونصف، ليطرح سؤالا هاما كيف علمت الجزيرة القطرية باستبعاد سيف الإسلام قبيل إعلان المفوضية ذلك رسميا، وقد أجاب على هذا السؤال مصادر مطلعة لـ”الساعة24″، أن أذرع الإخوان المسلمين بالمفوضية هي من سربت قائمة المستبعدين للجزيرة القطرية قبيل إعلانها رسميا بـ3 ساعات ونصف.

وقد أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بيانا فى تمام الثامنة مساء اليوم على صفحتها بالفيسبوك يضم القرار رقم (79) بشأن استبعاد (25) مترشحاً لا تنطبق عليهم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية بحسب ما جاء في ردود كل من النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية، استنادا إلى مواد القانون رقم (1) لسنة 2021م، بشأن انتخاب رئيس الدولة، وشملت قائمة المستبعدين كل رموز النظام السابق.