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افحيمة: استبعاد المرشحين للانتخابات سياسي وليس قانونيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حذر عضو مجلس النواب صالح افحيمة من الاستبعاد السياسي لبعض المترشحين للانتخابات الرئاسية.

وأكد افحيمة في تصريحات صحفية أن التطبيق الانتقائي لمواد قانون الانتخابات دليل على أن الإبقاء والاستبعاد كان سياسيا بامتياز ولم يكن قانونيا.

وأشار النائب إلى أنه لم يتم استبعاد مترشح واحد بواسطة المادة 12 سيئة السمعة، في إشارة إلى المترشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة والذي تم قبوله رغم استمراره في منصبه بالمخالفة للمادة 12 من قانون الانتخابات.

وشدد افحيمة على أن ما يحدث ليس في مصلحة العملية الانتخابية واستقرار البلاد.

جدير بالذكر أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت استبعاد 25 مترشحا للرئاسة وعلى رأسهم سيف الإسلام القذافي.

الوسوم

الانتخابات الرئاسية الدبيبة ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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