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عودة 158 نيجيرياً إلى بلادهم من ليبيا

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا، إنها استقبلت، يوم أمس الأربعاء، 158 عائداً نيجيرياً من ليبيا، عبر مطار مورتالا محمد الدولي في لاغوس.

وذكر المتحدث باسم الوكالة أن العائدين سيخضعون لحجر صحي، لمدة سبعة أيام، مشيراً إلى أن من بين العائدين 86 امرأة، 42 رجلاً، تسعة أطفال و34 رضيعاً.

يُذكر أن عملية إعادة المهاجرين تمت عن طريق المنظمة الدولية للهجرة من خلال برنامج العودة الطوعية للأشخاص المنكوبين، والذي تمكّن من إعادة 19 ألف نيجيريًا منذ عام 2012 حتى تاريخه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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