وزيرة الخارجية تشدد على ضرورة عودة من انتهت مدة عمله بالخارج

طرابلس 25 نوفمبر 2021(وال). شددت وزيرة الخارجية الليبية بحكومة الوحدة الوطنية في الاجتماع الذي عقدته مع لجنة شؤون الإيفاد للخارج على ضرورة عودة من انتهت مدة عمله بالخارج.

وأصدرت تعليماتها بضرورة أن تواصل اللجنة أعمالها دون توقف حتى الانتهاء من استكمال مهامها في أقرب وقت .

وأكدت السيدة الوزيرة خلال هذا الاجتماع على أهمية دور اللجنة ونتائج أعمالها في الرقي بمستوى عمل السفارات والبعثات الليبية بالخارج من خلال اختيارها للعناصر الجديرة التي ستشغل الوظائف ببعثاتنا بالخارج .

ووجهت السيدة الوزيرة في هذا الخصوص بضرورة وأهمية التقيد بأحكام القانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيدية وتعديلاتها وفيما يتعلق بموضوع تسكين الموظفين التابعين للوزارة في الحكومتين السابقتين ، فقد شددت على ضرورة استكمال هذه الإجراءات وفقا للقوانين المعمول بها ، والانتهاء من إعداد لوائح الاسبقية واتمام إجراءات التسكين على ضوئها. (وال طرابلس) ع م / ك و

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