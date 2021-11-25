‎”مكافحة الأمراض”: ارتفاع جديد في معدل الإصابات واستقرار نسبي للوفيات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 732 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في ليبيا، يوم أمس الثلاثاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 370 ألفاً و187 حالة، من بينها 129 حالة حرجة.

‎وكشف المركز، في بيانه رقم 570، عن تعافي 2.117 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 337 ألفاً و22 حالات تعافٍ، بالإضافة إلى تسجيل 11 حالة وفاة؛ ليصل مجموع الوفيات إلى 5.425.

‎وقال المركز إن نسبة الإصابة بلغت 13.6%، وذلك بعد فحص 5.349 عينة خلال الـ 24 ساعة، التي سبقت إصدار البيان.

‎وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 1.661.332 شخصاً، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 630.306 أشخاص.

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