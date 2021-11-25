القطراني يبحث مع شركة صينية استكمال المشروعات المتوقفة منذ 10 سنوات

عقد حسين اعطية القطراني النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حكومة تسيير الأعمال اجتماعاً مع وفد من الشركة الصينية للإنشاءات المحدودة (CCCC) والقادم إلى ليبيا برئاسة “fo zhenyi” نائب المدير العام للشركة بالتنسيق مع الدكتور نبيل الطرباقية الشريك المحلي والمنسق العام.

وقد رحب النائب، بالوفد الذي جاء إلى مدينة بنغازي لبحث إمكانية استكمال المشاريع المتوقفة منذ أكثر من عشرة سنوات.

وأبدى القطراني، استعداده التام لتوفير البيئة المناسبة لعودة الشركة للعمل دون أية عراقيل.

كما أكد القطراني، أن الصين دولة عظمى ويتطلع الليبيون الى إقامة علاقات تجارية جيدة معها ويجب أن يكون لها دور أساسي في البناء والإعمار أسوةً بدورها الداعم دائماً لاستقرار ليبيا.

ومن جهته عبر “fo zheny” نائب مدير عام شركة (CCCC) عن سعادته بتواجده في مدينة بنغازي، مشيدا بالوضع الأمني المستقر بها.

وأشار إلى أن الهدف من زيارته هو الوقوف على المشاريع المقامة من قبل الشركة.

كما أكد أن لديه تعليمات بضرورة عودة الشركة للعمل في شرق ليبيا لاستكمال المشاريع وستكون البداية حسب ما صرح به بمشروع 5000 وحدة سكنية سلوق ومن ثم الانطلاق في تكملة المشاريع الأخرى.

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