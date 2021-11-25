حقيقة تجميد «القابضة للاتصالات» العقود المبرمة مع الشركات الغربية

نفى رئيس الشركة القابضة للاتصالات محمد بن عياد تجميد جميع العقود المبرمة مع الشركات الغربية، من بينها الاتفاقية الموقعة بين شركة هاتف ليبيا التابعة لشركة «Lptic»، وشركة «إنفينيرا» الأميركية المتعلقة بتوسيع وتطوير اتصالات الإنترنت بالألياف البصرية.

وأكد بن عياد أن «تلك الأنباء غير صحيحة وأنها حملة للتشويه»، مطالبًا بعدم الاعتداد بهذه الأخبار، وفق ما نقلت صفحة المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا على «فيسبوك».

– تعيين مجلس إدارة جديد للشركة القابضة للاتصالات برئاسة محمد بن عياد

وأمس الأربعاء، نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية عن مصادر ليبية قولها إن الرئيس الجديد للشركة الليبية القابضة للاتصالات، محمد عياد، جمّد جميع العقود المبرمة مع الشركات الغربية، خاصة الاتفاقية الموقعة مع شركة «إنفينيرا» الأميركية في الصيف الماضي.

وفي 17 أكتوبر الماضي، قرَّرت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة تعيين مجلس إدارة جديد للشركة برئاسة محمد بن عياد خلفًا للرئيس السابق فيصل قرقاب، وفق نص القرار رقم (4) لسنة 2021، الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الأحد.

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