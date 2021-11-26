وزارة النفط والغاز تتهم المؤسسة الوطنية للنفط بإدارة صفحة على “فيسبوك” تحمل أجندات خارجية 

العنوان – طرابلس

نبهت وزارة النفط والغاز أن الصفحة المسماة “أخبار المؤسسة الوطنية للنفط” على “فيسبوك” بأنها صفحة تحمل أجندات خارجية لصالح طرف معين.

وأضافت الوزارة عبر حسابها على “فيسبوك” أن بعض المشرفين على الصفحة المذكورة يعملون لدى شركة “موريكس” المتعاقدة مع المؤسسة الوطنية للنفط فيما سبق.

وأوضحت وزارة النفط أن الشركة كانت تضع سياسات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وتوجيهه لتحسين صورته لدى دول العالم، كل ذلك باستخدام أموال الليبيين.

وأكدت الوزارة أن الصفحة تقوم بنشر كل ما يتعلق بشؤون النفط، وتتدخل في الأمور السياسية وأمور الدولة، وكأنها صفحة احتياطية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأشارت إلى أنها خاطبت المؤسسة الوطنية للنفط طلباً لتوضيح علاقتها بهذه الصفحة المشبوهة، وذلك في إطار مبدأ الشفافية التي دائما يتحدثون عنها إلا أنها لم تتلقى أي رد على هذا الموضوع.

وأبدت وزارة النفط والغاز تحفظها تجاه هذه الصفحة، وطريقة نشرها وفبركتها لبعض الأخبار، موضحة أنها على علم تام بمن يقوم بالإشراف والتحكم في هذه الصفحة في كل من تونس وبريطانيا، وعلى علم كذلك بمن يقوم بتمويلها ودعمها.

ونوهت الوزارة كذلك، بأن الجهات المختصة بالدولة على علم ودراية وإطلاع تام بخلفيات هذه الصفحة، وبمن يقوم بتمويلها ودعمها، وجاري العمل على تتبعها وكشف كل خفاياها لينال كل من له علاقة بها جزاؤه وفق القانون.

ذكرت أن الصفحة الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) هي تلك الموثقة بالعلامة الزرقاء، مؤكدة أن كل ما يصدر وينشر في هذه الصفحة يمثل المؤسسة الوطنية للنفط صراحة، وتتحمل مسؤوليته القانونية.