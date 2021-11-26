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الساعدي: «حفتر» تحصن فقط بالقوانين المعيبة وتَلاَعُب مفوضية الانتخابات

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اتهم سامي الساعدي القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، المفوضية العليا للانتخابات برئاسة عماد السايح، بالتلاعب والتناقض، على حد تعبيره.

وقال الساعدي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:” في ظل قوانين عقيلة المَعيبة، وبعد التلاعب والتذبذب والتناقضات التي تفاجئنا بها مفوضية الانتخابات”، على حد زعمه.

وتساءل الساعدي:” هل سيضمن أي مرشح (باستثناء حفتر) أن يتم استبعاده بحجج أوهى من خيط العنكبوت؟؟” على حد وصفه.

وكان الساعدي، قد طالب في وقت سابق، بضرورة سقوط البرلمان، الذي وصفه بـ«غير الشرعي».

وقال الساعدي، وقتها:” لا بد أن يسقط البرلمان غير الشرعي”، بحسب قوله.

وأضاف “يسقط قبله الجماعة الذين سينادون بمزيد من التنازلات «المؤلمة». كفى ليبيا آلاماً، كفى الوطن بيعاً. كفى السياسيين عبثًا”، وفقا لتعبيره.

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صحيفة الساعة 24

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