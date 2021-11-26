إيطاليا تؤكد على إجراء الانتخابات وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

أكد وزيرا الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، والفرنسي جان إيف لودريان؛ على التنسيق الوثيق بين البلديْن، فيما يتعلق بليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي.

وشدد “دي مايو”، خلال اللقاء الذي عُقد الخميس في روما، على هامش توقيع اتفاقية التعاون الثنائي بين روما وباريس والتي تعرف بمعاهدة كويرينالي؛ على أهمية ضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة في ليبيا في موعدها المحدد في الـ 24 من ديسمبر المقبل، إضافةً إلى أولوية انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

في السياق ذاته، بحث رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، خلال مكالمة هاتفية له، الخميس، مع رئيس المجلس الانتقالي في تشاد محمد ديبي؛ استقرار منطقة الساحل الأفريقي ومن بينها ليبيا، إلى جانب التحديات التي يُشكّلها الإرهاب، ومكافحة الاتجار غير المشروع.

وشهدت المكالمة مناقشة الالتزام الإيطالي والأوروبي بتحقيق الأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة تشاد والمنطقة ككل.

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