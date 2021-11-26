لأول مرة منذ أكتوبر.. انخفاض وفيات “كورونا” إلى 5 حالات

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس،600 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 4.442 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 571؛ فقد سُجّل شفاء 1981 حالة ،إلى جانب تسجيل خمس حالات وفاة على مستوى البلاد، اثنان منها بالمنطقة الغربية، والبقية بالمنطقة الشرقية، فيما لم يسجل المركز أي حالة وفاة بالمنطقة الجنوبية، وهو العدد الذي لم يسجله المركز منذ شهر، بحسب البيان رقم 544 الصادر في الـ 25 من شهر أكتوبر الماضي.

المركز؛ أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 13.5% بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 370.787، منها 26.354 حالة نشطة من بينها 138 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 339.003 حالات، ووفاة 5.430 حالة، فيما بلغ عدد من تلقّوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1.669.064 شخصاً، منهم 637.444 تلقّوا الجرعة الثانية.

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