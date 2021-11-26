بريطانيا تدعو لتحييد «النفط الليبية» عن أي «تجاذبات»

أكدت بريطانيا عبر سفيرتها لدى ليبيا، كارولاين هرندل، دعمها لمؤسسة النفط الليبية واستقلاليتها، داعية إلى تجنيبها أي تجاذبات سياسية.

والتقت السفيرة الريطانية رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مساء أول من أمس، بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس، الذي أطلعها على التحديات التي يواجهها قطاع النفط في ليبيا، وأبرزها تدني مستوى الإنتاج بسبب قلة التمويل وشحّ الميزانيات.

وقال صنع الله خلال اللقاء إن قطاع النفط الليبي «واعد ومشجع على الاستثمار واستقطاب المستثمرين لدخوله من أجل استمرار معدلات الإنتاج وزيادتها، في حال استمرار استتباب الأمن وتحقق الاستقرار السياسي».

من جانبها، ثمّنت السفيرة البريطانية دور المؤسسة «في استقرار الاقتصاد الوطني لكونه الرافد الأساسي، الذي يوفر العملات الصعبة». كما أكدت أهمية دعم المؤسسة والحفاظ على استقلاليتها، بوصفها مؤسسة «فنية غير سياسية وتحييدها عن أي تجاذبات».

كما التقت السفيرة البريطانية وزير النفط والغاز الليبي، محمد عون، حيث تناول اللقاء موضوع الطاقة البديلة والمتجددة. كما ناقش الحضور حيثيات حرق الغاز وتأثيره على البيئة، وشدد عون على الجهود التي تبذلها الوزارة لأجل التقليل من حرق الغاز للحد الأدنى.

في سياق ذلك، أكد المجتمعون على «محاربة الفساد والعمل بمبدأ الشفافية واحترام القوانين، واللوائح النافذة في الدولة وأن تكون هي الإطار لتنفيذ أي أعمال».

وكانت وزارة النفط الليبية قد فجرت قبل يومين قضية شغلت الرأي العام بالبلاد، تتعلق ببيع حصة من شركة نفط ليبية مملوكة لأميركا إلى فرنسا.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها تابعت بعض تصريحات رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط، التي أشار فيها إلى عدم علاقة المؤسسة بموضوع الصفقة، المتعلقة ببيع شركة «هس» الأميركية حصتها في شركة «الواحة للنفط» الليبية، والبالغة 8.16 في المائة إلى شركة «توتال» الفرنسية، و«كونوكوا فيلبس» الأميركية.