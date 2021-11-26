وزيرة العدل من جنيف: ليبيا تتعهد باحترام القانون الدولي الإنساني

أكدت وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن أن ليبيا تعمل على الإيفاء بكافة التزاماتها الدولية وتعهداتها المتعلقة بحقوق الإنسان، بعد تفعيل وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

وكشفت حليمة خلال مشاركتها في اجتماع يتعلق بتعزيز حماية المدنيين والأطفال أثناء النزاعات المسلحة بمدينة جنيف السويسرية، عن تفعيل القانون رقم 11 لسنة 2000، الخاص بالتصديق على معاهدة القانون الدولي الإنساني، بالإضافة لإعداد توصية لمجلس النواب بتضمين حُكم مُشدد لقانون العقوبات، يتعلق بتجريم تجنيد الأطفال في المنازعات المسلحة أو إشراكهم فيها.

جدير بالذكر أن وزيرة العدل طالبت بعقد شراكة مع المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان، خلال زيارتها لسويسرا ضمن وفد رسمي يترأسه نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي.