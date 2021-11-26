بناء على أوامر من الدبيبة.. مباحث الجنائية تطالب السايح باستبعاد المرشح الرئاسي “خليفة حفتر” 

العنوان – طرابلس

وجه رئيس جهاز المباحث الجنائية التابعة لداخلية المترشح الرئاسي “عبدالحميد الدبيبة” لرئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باستبعاد المرشح الرئاسي “خليفة حفتر”.

وأوضح يوسف بن أحميدة رئيس الجهاز المكلف في مخاطبته أن هناك عدة أوامر بالضبط والإحضار صادرة بحق المرشح الرئاسي خليفة حفتر على ذمة قضايا.

وليست هذه المرة الأولى التي يسعى فيها المرشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة إلى استبعاد المرشح الرئاسي خليفة حفتر حيث طالب، وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع التي يتولاها رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، جهاز المباحث الجنائية بوضع اسم، المرشح الرئاسي خليفة حفتر، ضمن سجلات الجهاز.

يأتي ذلك في إطار استمرار التحريض على منع المرشح حفتر من الانتخابات، وفق مراقبين للشأن الليبي.

وعلى الرغم من سماح قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب للعسكريين للترشح للانتخابات شرط التوقف عن العمل قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، فقد زعم وكيل النيابة بمكتب المدعي العسكري، محمد غرودة، أن حفتر مخالف لقانون العقوبات العسكرية الذي يجرم العمل السياسي للعسكريين.

وكان، المدعي العام العسكري بحكومة الدبيبة، اللواء مسعود أرحومة، قد طالب بوقف إجراءات ترشح خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية.

وأشار اللواء أرحومة في رسالة إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات إلى قضايا زعم فيها “تورط حفتر بقتل مواطنين في منطقة السبيعة من قبل مجموعة مسلحة موالية له، بالإضافة لقصف طيران تابع للجيش الليبي الذي يقوده حفتر في قصف الكلية العسكرية بطرابلس والتي أدت لمقتل 26 طالبا بالكلية العسكرية”.

وعلى الرغم من ذلك؛ فقد اعتمدت، المفوضية العليا للانتخابات، الأربعاء، القائمة الأولية لمترشحي انتخاب رئيس الدولة والتي تضم أسماء 73 مرشحًا. ومن أبرز الأسماء، التي تم اعتمادها كمترشحين للانتخابات، المشير خليفة حفتر.