بوشاقور: الانتخابات الرئاسية إن تمت ستعود بالبلاد إلى حكم الفرد وصناعة دكتاتور جديد 

العنوان – طرابلس

قال عضو مجلس النواب المقاطع مصطفى بوشاقور إن الانتخابات الرئاسية في ليبيا إن تمت ستعود بالبلاد إلى حكم الفرد وصناعة دكتاتور جديد.

وأضاف بوشاقور في تغريدة عبر حسابه على “فيسبوك” :”أن قانون الانتخاب لم يتخذ بالإجراءات الصحيحة وطعن فيه أعضاء من مجلس النواب لأنه مرر دون تصويت عليه”.

وأشار عضو مجلس النواب المقاطع أنه أيضا لا يوجد دستور يحدد صلاحيات الرئيس ولا رقابته.

وتسائل بوشاقور :”هل يعقل أن تقبل ملفات الترشح لرئاسة ليبيا من المجرمين والمحكوم عليهم في المحاكم والمطلوبين دوليا وأعضاء اللجان الثورية الذين شاركوا في قتل الليبيين وتشريدهم، هل هذا سيؤدي الى مصالحة وطنية أم إلى حرب أهلية”.