وصول قافلة سلع غذائية شمال دارفور قادمة من ليبيا

استقبلت نقطة جمارك مليط بشمال دارفور ، اليوم الجمعة، عددا من الشاحنات التجارية التي تحمل سلعا غذائية ومواد استهلاكية أخري قادمة من منطقة الكفرة بليبيا ، ويأتي ذلك تنفيذا للاتفاق الموقع بين ولاية شمال دارفور والكفرة الليبية لاستئناف تجارة الحدود بين السودان وليبيا.

وأكد مدير عام المالية بولاية شمال دارفور محمد موسى يحي خلال تصريحات صحفية رصدتها ” الساعة 24 ” الذي وصل إلى مليط ألبوم ضمن وفد ولائي لإستقبال هذه القافلة، أن استئناف تجارة الحدود بين البلدين سيسهم في تخفيف المعاناة التي يعيشها إنسان الولاية وذلك بتوفير كافة السلع الغذائية الضرورية عبر نقاط الجمارك التي تم تفعيل عملها مؤخرا في كل من مليط والمالحة وكتم والطينة الحدودية، وأوضح أن الولاية وفرت كافة المعينات لنقطة جمارك مليط لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي خاصة وان الحركة التجارية ستتضاعف خلال الأسابيع القادمة.