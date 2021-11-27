السايح محذرا الليبيين: متحور كورونا الجديد خطر ولا نعرف فعالية اللقاح الحالي معه

قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض دكتور حيدر السايح ، إن الطفرات الجينية لن تقف عند هذا الحد لفيروس كورونا، فهناك ستة دول أفريقية مع دولة أوروبية رُصد فيها المتحور الجديد “Omicron (B.1.1.529): SARS-CoV-2 Variant of Concern” أوميكرون أصبح متحور مقلق حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.

وتابع السايح فى تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″، دراسة المتحور الجديد قد يحتاج إلى أسابيع، لذلك، عند اكتشاف خطورته وخصائصه قد يكون الوقت متأخر وعليه لا تعول على النتائج الخاصة بفعالية اللقاح معه أومقدرته علي الانتشار لأن سبل الوقاية والعلاج لم تتغير.

ووجه نصائحه للمواطنين قائلا التطعيمات متوفرة، بادر بأخدها في أسرع وقت، ارجع ألبس و ألبسي كمامتك، ابتعد عن الزحام والتجمعات، الإعلام والقنوات التلفزيونية، صفحات الفيسبوك الكبيرة، الناس المؤثرة في السوشيال ميديا، الوزارات والجهات العامة والخاصة هذا وقتكم والله.

وتابع، البلديات سيكون لديهم دور كبير في احتواء الموجة القادمة، مؤكدا أن فرق الرصد والتقصي، المنافذ والمختبرات، الفلترة والعزل ومراكز التطعيمات طاقة بشرية تحترق من أجل المواطن، وجب علينا بلا أي تأخير أن نصرف حقوقهم كاملة لان بصراحة الموضوع أصبح ممل وتأخر!!.