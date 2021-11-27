هل ستؤجل الانتخابات الليبية؟

العنوان-طرابلس

سلّطت تصريحات لرئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح الضوء على احتمالية تأجيل الانتخابات المقرر عقدها يوم 24 ديسمبر.

وقال السايح، في تصريحات، إن من الممكن أن تطلب المفوضية تأجيل الانتخابات بعد الانتهاء من عملية الطعون.

وأضاف السايح، أن المفوضية قادرة على مواجهة العراقيل الفنية، لكن العراقيل السياسية خارج سيطرتها

وأشار إلى أن المفوضية تعمل في ظل بيئة سياسية غير مستقرة وغير طبيعية.

وقال السايح، إن العملية الانتخابية ليس هدفها التداول على السلطة وإنما هي عملية مصيرية لتوحيد مؤسسات الدولة.

وأكد السايح أن تأمين الانتخابات تخصص أصيل لوزارة الداخلية. ولفت إلى أن المفوضية ستكون شريكة للوزارة في التعامل مع الخروقات.

يأتي ذلك بينما شدد المجتمع الدولي على ضرورة إنجاز الانتخابات في موعدها المحدد نهاية هذا العام.