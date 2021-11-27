اللجنة القنصلية “الليبية- المغربية” المشتركة تختتم اجتماعاتها في الرباط

اختتمت اللجنة القنصلية “الليبية- المغربية” المشتركة دورتها الأولى في العاصمة المغربية الرباط، بالاتفاق على تسهيل حصول مواطني الدولتيْن على التأشيرة، والتأكيد على تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي ونقل المحكومين، إضافةً إلى تسهيل استئناف الرحلات الجوية بين البلديْن.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة خلال يوميْ 25 و 26 من شهر نوفمبر الجاري، والذي ناقش العديد من المواضيع والمسائل القنصلية التي تهم البلديْن في مختلف المجالات.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ونظيرها المغربي ناصر بو ريطة، في يونيو الماضي، حول دعم آليات تعزيز التعاون بين البلدين، والدعوة إلى ضرورة استئناف انعقاد اللجان المشتركة المتوقفة منذ العام 2009.

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