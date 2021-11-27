الانتخابات الليبية على طاولة البرلمان الأوروبي.. مطلع ديسمبر

يعقد البرلمان الأوروبي، في الثاني من ديسمبر، جلسةً لتبادل وجهات النظر حول الانتخابات الليبية القادمة.

وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو، قد أكد على ضرورة إجراء انتخابات ديسمبر في موعدها المحدد، وفق خارطة الطريق الأممية، مُجدّداً اعتزام الاتحاد فرض عقوبات على مُعرقلي العملية الانتخابية.

وأوضح “بوينو”، في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، أن الاتحاد الأوروبي اعتمد إطاراً قانونياً لفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المُعرقلة للانتخابات، بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2571 لسنة 2021.

وحول التطورات الأمنية مع قرب الاستحقاق الانتخابي؛ جدّد متحدث الاتحاد الأوروبي، دعم الاتحاد لجهود اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، الرامية لسحب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية، وتوحيد المؤسسة العسكرية.

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