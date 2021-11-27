البعثة الأممية: نعول على الشباب في الانتخابات واستغلال الفرصة لإعادة تشكيل الحكومة

أكدت منسقة الشؤون الإنسانية التابعة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، جورجيت غانيون، أن البعثة تعول على الشباب في التحول الديمقراطي بليبيا وعملية الانتخابات المقبلة، مشددة على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

وقالت غانيون، في كلمتها خلال المؤتمر الوطني للشباب، “إن مجلس الأمن سيدعم الانتخابات البرلمانية، وإظهار أهمية الشباب في الانتخابات، وتضمين جميع أطياف الشباب”، داعية جميع الشباب والشبات للمشاركة الفاعلة في الانتخابات واستغلال هذه الفرصة وإعادة تشكيل الحكومة الليبية.

وأوضحت أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات ستؤدي إلى تحويل البيئة السياسية، ووضع الخطوات الأولى للشعب الليبي في المسار الديمقراطي، مردفة بأنها تحدثت مع العديد من الشباب وكلهم يريدون التغيير السلمي في ليبيا.

وترى غانيون، أن “المؤتمر الوطني للشباب” يؤكد على أهمية دور الشباب في توفير السلام في ليبيا، لأنهم خط دفاع مهم جدا أمام خطاب الكراهية وبالخصوص في منصات التواصل الاجتماعي وفترات الانتخابات.

ولفتت إلى أن الشباب هم المستقبل المسؤولون عن تحقيق السلام والازدهار والتطور في ليبيا، والأمم المتحدة كل آمالها هو مستقبل مسالم يعتمد عليهم.

وبينت غانيون، أن تحقيق السلام في ليبيا يمكن فقط بتمكين الشباب في المشهد السياسي، مؤكدة أن الأمم المتحدة ستستمع لأصوات الشباب وتدعم وجودهم في مراكز صنع القرار.

وتابعت: “نحن في الأمم المتحدة متبعين إرشادات الأمن الدولية، ومجبورين على تمكين الشباب وتطويرهم ومشاركتهم الفعالة وقيادتهم لتحديد دورهم في ليبيا”.

وأتمت بقولها: “نرحب بكل الشباب في كل الخلفيات والمدن والقرى ونقدر المشاركة الفاعلة لهم”.

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