اليسير: لا توجد حكومة في ليبيا والإخوان سيفعلون كل ما يستطيعون لعرقلة الانتخابات

قال رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام السابق عبد المنعم اليسير، إن هناك منظومة إخوانية متحالفة مع عدة مليشيات مختلفة التوجهات هي من تسيطر على الأرض في المنطقة الغربية التي يتم بها استلام إيرادات النفط والتصرف بها، مؤكدا أنه لا توجد حكومة فعلية في ليبيا.

واتهم اليسير، في تصريحات مع “سكاي نيوز عربية”، هذه المنظومة الإخوانية بفعل كل ما تستطيع لعرقلة الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أنها لن تسمح بخروج الأمور عن سيطرتها، وسشتعل حرب من الصعب التنبؤ بمعالمها حال إجراء الانتخابات وكان الفائز خارج أحد مرشحيها.

واستبعد أن يكون لدى المجتمع الدولي القدرة على ردع المعرقلين، مشددًا على صعوبة فهم دور المجتمع الدولي وما هي العقوبات التي سوف يقوم بإجرائها ضد المعرقلين.

وأوضح اليسير، أنه في حال تعطيل الانتخابات، سوف نرى تراجعات من المجتمع الدولي ومهادنات المعرقلين وهذا ما تعود عليه الإخوان ومن تحالف معهم، مؤكدًا أن الليبيين ينتظرون عودة بلادهم إلى الاستقرار واعتمادهم على المجتمع الدولي لن ينتج لهم الحلول السليمة.