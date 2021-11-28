وزيرة العدل لقضاة سبها: تقدموا إليّ بطلب الدعم الأمني لحماية المحاكم

أعلنت وزيرة العدل حليمة إبراهيم عن عزمها زيارة مجمع المحاكم بسبها وكل محاكم الجنوب ومقارها دعما لزملائها القضاة والعاملين بوزارة العدل.

وجاء ذلك في بيان الوزيرة عن حادث الاعتداء على مجمع محاكم سبها، واتهمت أحد الأطراف بالضلوع فيه، لكنها لم تسمّه، ووصفت هذا العمل بالخطير.

وأشارت إلى أن وزارة العدل شكلت لجنة للتحقيق في ملابسات هذا الحادث وإحالة مرتكبيه إلى القضاء لكي لا يتكرر مستقبلا، مؤكدة أن حماية المحاكم اختصاص أصيل للشرطة القضائية، وأنه في حالة طلب الدعم الأمني يكون بمراسلات رسمية من الوزارة.

جدير بالذكر أن مسلحين هاجموا مقر مجمع المحاكم بسبها الخميس الماضي، وطردوا القضاة والموظفين منه، قبل أن تسارع إليه قوة من كتيبة طارق بن زياد لتأمين المقر والقضاة.