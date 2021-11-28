بالتمر: السماح لمكون الأمازيغ بتسجيل مواليدهم بأسماء المكوّن شرط ألا تتعارض مع التشريعات الإسلامية

ليبيا – أذنت رئاسة مصلحة الأحوال المدنية، لمديري الفروع؛ في خطاب رسمي صدر الأربعاء الماضي بالسماح لمدن الأمازيغ بتسجيل أسماء مواليدهم دون أي قيد؛ بشرط ألا تتعارض تلك الأسماء مع التشريعات الإسلامية.

رئيس المصلحة محمد بالتمر- أوضح في تصريح “لوكالة الأنباء الليبية” أن من حق المكونات الليبية تسمية أبنائها بأسماء تُعبر عن تاريخها وثقافتها، على ألا يتعارض “مدلول” الاسم مع الشريعة الإسلامية التي تربط المجتمع الليبي ككل.

وأشار إلى أن المكونات الليبية من الأمازيغ والتبو والطوارق، كانت الدولة الليبية في السنوات السابقة، تفرض عليهم تسجيل أسماء أبنائهم بأسماء عربية فقط.

ونص كتاب رئيس المصلحة:”أنه بالإشارة إلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم (18960 ) المؤرخ في 20/11/2021 والمشار فيه إلى زيارة السيد رئيس الوزراء إلى مدينة زواره، وبالإشارة إلى كتاب رئيس المصلحة رقم (13.3/254) المؤرخ في 7/10/2021 بشأن ضبط قيد أسماء المواليد بالسجلات المدنية، وعطفًا على تعليمات رئيس الوزراء التي تقضي بإلغاء كتابنا سالف الذكر والسماح لمدن الأمازيغ بتسجيل مواليدهم دون أي قيد بشرط ألا يتعارض مع التشريعات الإسلامية”.

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