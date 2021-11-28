السايح: المفوضية هي المسؤولة تقنيًا عن تنفيذ العملية الانتخابية

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، أن موعد 24 ديسمبر لإجراء الانتخابات هو موعد أقره السياسيون في ملتقى الحوار، والموعد الفني يكون بموافقة المفوضية، موضحًا بأن المفوضية هي المسؤولة تقنيًا عن تنفيذ العملية الانتخابية وفق المعايير والمبادئ المعترف بها دوليًا.

السايح وفي تصريح لموقع Atlantic council “مجلس الأطلسي”، أوضح أن المسألة الحالية تتعلق بالمدة الزمنية اللازمة لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، مؤكدًا بأن المفوضية ستحرص على أن يكون 24 ديسمبر يوم الاقتراع ما لم نخالف المعايير الدولية لتنفيذ العمليات الانتخابية.

وقال السايح أن مجلس النواب وافق على إجراء الانتخابات النيابية مع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وبناء عليه ستعمل المفوضية لمزامنة مراحل العمليتين بدءًا من مرحلة قبول طلبات الترشح، ومرحلة الطعون والاستئناف، وانتهاءً بمرحلة الدعاية الانتخابية.

وتابع السايح أن موعد الانتخابات النيابية والجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يأتي بعد 30 يوما من الجولة الرئاسية الأولى.

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