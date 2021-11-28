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سفيرا ليبيا لدى روسيا والأردن يُؤديان اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 28 نوفمبر 2021 (وال)- أدى سفيرا ليبيا لدى جمهورية روسيا الاتحادية والمملكة الأردنية الهاشمية اليوم الأحد، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي.

وأكد السيد الرئيس للسفيرين خلال مراسم أدائهم اليمين، بأن مهمة تمثيلهما لليبيا في الخارج، ينبغي أن تُساهم في تعزيز علاقاتها مع الدولتين الموفدين لهما، متمنيًا لهما التوفيق في المهمة المكلفين بها.

بدورهما، تعهّد السفيرين بالعمل على تمثيل ليبيا في الخارج أفضل تمثيل، وتطوير علاقاتها مع الدولتين الموفدين إليها. (وال) ف م/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

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