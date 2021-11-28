محكمة استئناف طرابلس ترفض الطعن المقدم ضد المرشح الرئاسي خليفة حفتر

العنوان-طرابلس

رفضت لجنة الطعون بمحكمة استئناف طرابلس، اليوم الأحد، الطعن المقدم ضد المرشح الرئاسي، خليفة حفتر؛ بسب عدم الاختصاص.

وقالت اللجنة في توضيح لأسباب رفض الطعن: “إن المجلس الأعلى للقضاء كان حدد نطاق اختصاص نظر الطعون في المادة 5 من قرار إنشاء اللجنة”.

وأشارت اللجنة إلى أن رفضها للطعن جاء كون أن الطعن يجب أن يقدم أمام لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف بنغازي؛ وذلك كونها نطاق المواطن المترشح المطعون ضده.

وأوضحت اللجنة أن أسباب رفض الطعن ضد المرشح خليفة حفتر كونه مقيد بمدينة بنغازي، مشيرة أنها لا اختصاص لها بالنظر في الطعن وفقا للمادة الخامسة في القرار رقم 142/ 2021.