الكوني: لا بد من جمع السلاح المنتشر خارج القانون وإعادته إلى الدولة

ليبيا- أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني أن مشكلة انتشار السلاح خارج القانون تشكل عبئا كبيرا على الدولة الليبية ودول المنطقة عموما.

تأكيد الكوني جاء وفقا لبيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي اطلعت عليه صحيفة المرصد خلال مشاركته بأعمال ورشة عمل تم تنظيمها تحت شعار “احتكار الدولة للسلاح واستخدامه وفق القانون” عبر مركز العمليات المشتركة بطرابلس الكبرى.

وأشار الكوني إلى الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد وما صاحبها من تداعيات تسبب بانتشار السلاح بشكل كبير مبينا أن هذا يتطلب العمل على إيجاد حل من أجل جمع السلاح وإعادته للدولة ومن ثم استخدامه وفق القانون وأن يشمل ذلك كامل التراب الليبي.

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