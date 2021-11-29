“الكوني” يُرحّب بالرقابة الأوروبية على الانتخابات المقبلة

رحّب نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني بقرار الاتحاد الأوروبي إرسال مراقبين للانتخابات القادمة في ليبيا، معتبراً أن ذلك يُضاعف من فرص نجاح هذا الاستحقاق الوطني التاريخي، على حدّ قوله.

وأكد الكوني خلال لقائه المبعوث الأممي المستقيل يان كوبيتش في طرابلس، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، والعمل على تذليل الصعاب أمام المترشحين للانتخابات، لضمان سير العملية الانتخابية بشكل نزيه وشفاف، مشيراً إلى استمرار المشاورات مع دول الجوار الليبي للتنسيق حول إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

من جانبه أعرب كوبيتش عن دعم مجلس الأمن لإجراء الانتخابات في موعدها، وترحيبه بعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، في تنفيذ الانسحاب التدريجي والمتزامن للمرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، بناءً على خطة العمل التي اعتمدتها سابقاً.

جدير بالذكر أن لقاء المبعوث الأممي يان كوبيتش برئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، يأتي عقب قبول الاستقالة التي قدّمها للأمين العام للأمم المتحدة، والتي ستدخل حيّز التنفيذ في العاشر من ديسمبر المقبل.

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