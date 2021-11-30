الكوني لـ«سفير الاتحاد الأوروبي»: سأذلل الصعاب أمام بعثتكم في مراقبة الانتخابات الليبية

التقى موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، مساء الإثنين، سفير الاتحاد الأوروبي بليبيا، “جوسي ساباديل”، ورئيس بعثة “اليوبام” إلى ليبيا، “ناتالينا سي”، وذلك لاطلاعه على النتائج الإيجابية لزيارته الأوروبية الأخيرة، والخطوات الفورية المتخذة، وفقًا لتعليمات نائب رئيس الاتحاد الأوروبي، “جوزيف بوريل”، وخاصة فيما يتعلق بإرسال بعثة أوروبية لمراقبة العملية الانتخابية التي ستجرى في 24 من ديسمبر المقبل.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، فإن ذلك جاء بعد أن أنهى الكوني، والوفد المرافق له، مهمة عمل لأوروبا استغرقت عدة أيام، اجتمع خلالها بالعديد من الشخصيات المهمة بالاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتهم نائب رئيس الاتحاد الأوروبي، “جوزيف بوريل”، والذي أكد خلال اللقاء استعداد الاتحاد لتقديم الدعم الكامل لدولة ليبيا، وفقا للمقترحات المقدمة من نائب رئيس المجلس الرئاسي، السيد موسى الكوني، وخاصة فيما يتعلق بملف الانتخابات.

وثمن الكوني، خلال اللقاء جهود بعثة الاتحاد الأوروبي في الوقوف بجانب ليبيا في العديد من المجالات، التي تتطلب الخبرة الدولية والمعرفة في معالجة كل القضايا.

وأبدى الكوني، استعداده لتذليل كافة الصعاب التي تقف أمام البعثة في أداء المهام المناطة بها في ليبيا.