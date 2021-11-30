الارصاد: امطار متفرقة على هذه المناطق ..وتقلبات جوية جديدة هذا موعدها

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 30/ 11 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير تحسن تدريجي في حالة الطقس على مناطق الشمال الغربي و بينما تبقى الرياح على أغلب مناطق الشمال الشرقي مع احتمال بسيط لسقوط امطار متفرقة على مرتفعات الجبل الاخضر.

ووفقا للتقرير تسجل درجات الحرارة لهذا اليوم علي مناطق الشمال ما بين (15 – 23) مْ، ولاتتجاوز (13) مْ على مرتفعات الجبل الغربى، وتسجل علي مناطق الوسط والجنوب ما بين (17 – 26) مْ.

تقلبات جوية جديدة

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتأثر مناطق الشمال الغربي بإمتداد بمنخفض جوي يسبب في تقلبات جوية بداية من مساء يوم الجمعة.