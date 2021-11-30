الحكم على ليبي اختطف ابنتيه بالسجن في لندن بتهمة “تحدي القضاء”

حكمت محكمة بريطانية على محمد الزبيدي، وهو مواطن ليبي متزوج سابقاً من البريطانية تانيا بورغ، بالسجن لمدة 12 شهراً.

وجاء الحكم بعد أن رفعت “بورغ” دعوى قضائية على “الزبيدي” لاستعادة ابنتيْها ملك (21عاماً) ومايا (10 أعوام)، واللتين اصطحبهما والدهما إلى طرابلس بعد أن انفصل عن والدتهما عام 2015، وأبقاهما هناك.

وحضر “الزبيدي” جلسة يوم الاثنين، واقتيد إلى المحكمة العليا مُكبّل اليدين.

وسبق أن أصدرت المحكمة أمراً لـ”الزبيدي” عام 2018 بإعادة البنتيْن للمملكة المتحدة، إلا أنه لم يلتزم التنفيذ، مما دفع القاضي نايجل بول لإصدار حكم عليه بالسجن لمدة 12 شهراً بتهمة تحدي قرارات المحكمة.

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