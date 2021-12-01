حنفي: ليبيا تستعيد عافيتها ودورها الرائد بما يتناسب وحجمها ومكانتها الاستراتيجية

ليبيا- أكد أمين عام اتحاد الغرف العربية خالد حنفي على أن ليبيا نجحت وكسبت الرهان من خلال تنظيم المؤتمر الـ19 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب.

وأشار حنفي في تصريحات صحفية في ختام فعاليات المؤتمر اطلعت عليها صحيفة المرصد إت ليبيا نجحت في جذب مشاركين من 16 دولة عربية إضافة إلى عدد من الدول الأجنبية ما يعني إن هذا الحضور يمثل علامة على استعادة البلاد لعافيتها ودورها الرائد بما يتناسب مع حجمها ومكانتها الاستراتيجية بالمنطقة العربية.

وأشاد حنفي بما حققته ليبيا من مخططات للإصلاح المؤسسي وتحسين البيئة الاستثمارية والرؤية والاستراتيجية الجديدة الموضوعة للتعافي على أسس مستدامة وبما يعد بفتح مجالات هائلة لإعادة الإعمار ولنهضة قوية لبناء اقتصاد حديث ومتنوع ومتطور.

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