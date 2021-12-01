الارصاد: منخفض جوي وتقلبات جوية بداية من الجمعة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 01/ 12 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير تبقي الاجواء مستقرة على اغلب مناطق ليبيا مع احتمال بسيط لسقوط امطار متفرقة على بعض مناطق الخليج والجبل الاخضر، وتسجل درجات الحرارة لهذا اليوم علي مناطق الشمال مابين (16 – 22) مْ، ولاتتجاوز (14) مْ على مرتفعات الجبل الاخضر، وتسجل علي مناطق الوسط والجنوب مابين (19 – 26) مْ، وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد على اغلب المناطق.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتأثر مناطق الشمال الغربي بإمتداد لمنخفض جوي يسبب في تقلبات جوية بداية من مساء يوم الجمعة مصحوبة برياح نشطة خاصة على المناطق الساحلية وفرصة سقوط امطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

والله اعلم.