قضاة الاستئناف يعيدون الدبيبة للسباق الرئاسي

أفادت مصادر متطابقة، ظهيرة الأربعاء، بقبول لجنة الطعون بمحكمة استئناف طرابلس، طلب الاستئناف المقدم من المترشح عبد الحميد الدبيبة ضد طعن نظيره في سباق الرئاسة فتحي باشاغا.

وحسب المصادر، أصدرت محكمة استئناف طرابلس، حكماً نهائياً بعودة الدبيبة لسباق الرئاسة، بعد رفض الطعون المقدمة ضد ترشحه.

وكانت محكمة الاستئناف، قد قبلت مطلع الأسبوع الحالي طعوناً تقدمت بها عدة شخصيات سياسية ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية، بينهم عثمان عبد الجليل وزير التعليم السابق وأحد المرشحين لانتخابات الرئاسة، وعضوان بملتقى الحوار السياسي.

هذا ولم يقدم رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ما يفيد بتوقفه عن العمل قبل 3 أشهر من موعد الاقتراع، في مخالفة جلية للمادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، كما أنه أخل بتعهده بعدم الترشح لانتخابات ديسمبر إبان توليه رئاسة حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي.

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